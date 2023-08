Rangers-spits Dessers wil PSV opnieuw pijn doen: 'We weten waar onze kansen liggen'

Vooral door zijn Feyenoord-tijd geniet Dessers nog veel bekendheid in Nederland. Hij leidde de Rotterdammers met belangrijke doelpunten naar de finale van de Conference League in 2022. Vorig jaar mei kon PSV de landstitel definitief vergeten na twee goals van de spits ( 2-2 ).

Rangers-spits Cyriel Dessers hoopt op een hoofdrol tegen PSV. Dinsdagavond komen de Eindhovenaren op bezoek in Schotland. Inzet is ticket voor de groepsfase in de Champions League. "Ik wil de beste versie van mezelf laten zien", zei hij tijdens de persconferentie voorafgaand.

Een samenvatting van het duel is te zien in het late NOS Journaal van 23.14 uur.

De wedstrijd Rangers-PSV in de voorronde van de Champions League begint om 21.00 uur. Op NOS.nl en in de NOS-app word je via een liveblog op de hoogte gehouden de laatste ontwikkelingen van het duel. Bij Langs de Lijn op NPO Radio 1 zijn flitsen van de wedstrijd te horen.

"Het worden speciale wedstrijden voor me tegen PSV. Ik ken de club, ik ken het land. De doelstelling voor Rangers en mij is helder: we willen het hoofdtoernooi halen."

Na zijn Nederlandse avonturen - Dessers speelde ook bij NAC Breda, FC Utrecht en Heracles Almelo - speelde de spits vorig seizoen bij het Italiaanse US Cremonese. "Ik heb in Nederland en Italië gespeeld. Ik probeer te combineren wat ik in beide competities heb geleerd en zo een complete aanvaller te worden."

Naast Dessers kent Rangers met Danilo (Feyenoord) en Sam Lammers (onder meer PSV) nog twee nieuwe aanvallers met een verleden in de eredivisie.

Topspelers bij PSV

Dessers denkt dat zijn elftal het niet makkelijk krijgt tegen de ploeg uit Eindhoven. "PSV is een aanvallende ploeg met enkele topspelers", vertelde hij. "Maar wij weten waar onze kansen liggen. Europese avonden zijn bijzonder, dan kunnen we altijd iets extra's brengen."

Zijn trainer, Michael Beale, heeft veel vertrouwen in de spits. "Ik was blij dat we Dessers konden halen. Hij wordt elke dag sterker. Met zijn doelpunten heeft hij een mooie historie tegen PSV."