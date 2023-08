Nieuwe polsblessure Bijlow domme pech? 'Kan ook te maken hebben met herstel'

Het nieuws leidde tot gefronste wenkbrauwen bij menig voetballiefhebber: opnieuw een blessure voor Justin Bijlow (25). Is er een reden waarom de doelman van Feyenoord de afgelopen jaren zo frequent langs de kant staat? "Feyenoord moet eens gaan evalueren en onderzoeken waarom dit zo vaak gebeurt bij hem", bepleit Joop Hiele, oud-doelman van Feyenoord en voormalig jeugdtrainer in Rotterdam. "Dan kom je erachter of dit al dan niet een ongelukkige samenloop van omstandigheden is geweest." Tijdens de afsluitende groepstraining in aanloop naar de ontmoeting met Sparta moest de goalie vroegtijdig het veld verlaten. Timon Wellenreuther stond zondagmiddag tijdens het duel (2-2) onder de lat.

Overzicht blessures Bijlow en gemiste wedstrijden in regulier Eredivisieseizoen - NOS

Hiele (64) maakt zich zorgen om de blessures van de Feyenoord-keeper. "Wat ik begrijp, is dat dit weer een ongelukkige situatie was. Wat van ik van Arne Slot (trainer bij Feyenoord, red) ook begreep zijn het verschillende blessures." Bijlow brak vorig seizoen ook al zijn pols. "Het kan toch geen kwaad om te onderzoeken waarom dit steeds gebeurt? Ik zeg niet dat dit intern nog niet is gebeurd, daarvoor sta ik er te ver van af. Ik zou het in ieder geval overwegen. Welke blessures zijn het geweest, in welke situaties? Hadden ze die kunnen voorkomen?" Is Bijlow goed hersteld? Veel vragen, die deels beantwoord kunnen worden door Lotte Koop. Zij is fysiotherapeut, gespecialiseerd in polsen. Volgens haar kun je - zoals bij Bijlow het geval lijkt te zijn - een pols op verschillende manieren breken. "Een pols is best complex, het heeft talloze botjes." Is het toeval dat Bijlow nu hem nu opnieuw breekt? "Dat kan domme pech zijn. Maar het kan ook met herstel te maken hebben. Ik heb geen idee of Bijlow al dan niet goed hersteld is van zijn vorige breuk, maar het kan een oorzaak zijn."

Justin Bijlow - Pro Shots

Koop legt uit: "Bij een herstel is het van groot belang dat je je je pols weer helemaal optraint. Meestal duurt dat drie maanden, afhankelijk van de complexiteit van de fractuur, voordat het allemaal weer helemaal functioneert." Tijdens het herstel is het belangrijk om de kracht, stabiliteit en controle in de pols weer helemaal terug te krijgen. Hoe een pols breekt Volgens Koop zijn er meerdere oorzaken te bedenken hoe een keeper zijn pols breekt. Bijvoorbeeld bij een verkeerde landing. Je ziet ook vaak dat het gebeurt bij een botsing tussen speler en keeper. Of bij een heel hard schot, waar de hand helemaal achterover slaat." Hiele spreekt uit ervaring: "Als jij wel eens een bal hebt gevangen, die geschoten is, dan weet jij wel wat je moet doen om een bal te controleren. Er komt druk op de botjes en pezen in zijn hand. Als je een beetje goed kan vallen, dan kan de pols bij een duik niet dusdanig gekwetst worden dat hij breekt. Het is koffiedik kijken, ik weet ook niet wat er precies speelt."

'Je kan niet met Lamprou Champions League in' Arne Slot zei na de wedstrijd tegen Sparta (2-2 gelijkspel) dat Feyenoord mogelijk nog de markt op gaat voor een keeper. Is dat niet wat vreemd, kort nadat de club in Kostas Lamprou een waardige derde keeper haalde achter Justin Bijlow en Timon Wellenreuther? "Ik vind wel dat ze een keeper moeten halen", aldus NOS-commentator Arno Vermeulen. "Ze spelen Champions League. Daarom vind ik het ook opvallend dat ze voor Lamprou hebben gekozen als derde keeper. Dat is geen topkeeper en daar wil je de Champions League niet mee in." "Je moet niet gokken dat Wellenreuther fit blijft tot Bijlow terug is. Als er met hem iets gebeurt, moet Lamprou in een cruciale fase van het seizoen op doel. Dat is een goede prof en een aardige jongen, maar die is ook te klein en kan niet mee op het hoogste Europese niveau." "Feyenoord moet op zoek naar een keeper die je vertrouwt op Champions League-niveau. De eerste namen die me te binnen schieten, zijn die van Nick Olij (Sparta), Stijn van Gassel (Excelsior) en Andries Noppert (Heerenveen). Vooral Noppert is dan interessant. Die heeft een WK gespeeld." "Wat er met zo'n keeper gebeurt als Bijlow weer fit is, zien we dan wel weer. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Bijlow is zo blessuregevoelig, dat het helemaal geen gek idee is om een nieuwe nummer één te halen."

Ook bij een optimaal herstel, blijft de pols een zwak plekje, zegt fysiotherapeute Koop. "Eigenlijk is dit hetzelfde verhaal als andere voetbalblessures die je gehad hebt in het verleden: daar moet je iets meer aandacht aan schenken. Bepaalde oefeningen kunnen de pols helpen." "Ik ondersteun nu een hockeyster. Zij doet voor de wedstrijd al oefeningen die impact hebben op de pols. Zo is die vast voorbereid op iets wat wellicht komen gaat." Niet blessuregevoelig in jeugd "Allereerst vind ik het verschrikkelijk jammer voor Justin zelf", vertelt Hiele, die Bijlow zelf onder zijn hoede had toen hij jeugdtrainer was in Rotterdam. "Ja, bij de onder 13 en 14. Toen was hij totaal niet blessuregevoelig." "Hij is nu vijf jaar onderweg. Hij is een groot talent, met veel potentie. Maar hij is door alle omstandigheden nog niet tot wasdom gekomen", besluit Hiele.