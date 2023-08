Ecuadorianen verwerpen olieboringen in beschermd deel Amazone

In een bindend referendum hebben de kiezers in Ecuador olieboringen in Yasuní National Park verworpen. De uitkomst betekent dat de oliewinning in dit beschermde deel van de Amazone wordt stopgezet.

Persbureau AP noemt het een historisch besluit. Zo'n zes op de tien Ecuadoriaanse kiezers hebben tegen de olieboringen gestemd. Het referendum werd tegelijk gehouden met de presidentsverkiezingen. Daar zijn twee kandidaten door naar de tweede en beslissende ronde, in oktober dit jaar.

In Yasuní National Park wonen inheemse stammen die niet in contact staan met de buitenwereld. Ook is het stuk regenwoud een van de meest biodiverse plekken op aarde. Eind jaren 80 werd het aangewezen als biosfeerreservaat van Unesco. In het gebied, dat 1 miljoen hectare grond beslaat, leven ruim zeshonderd vogelsoorten en ruim honderd reptielsoorten.

De uitkomst van de stemming is een tegenvaller voor president Lasso. Hij had betoogd dat de exploitatie van het park onmisbaar is voor de staatskas. De olieboringen waren al begonnen.

De strijd om het gebied begon in 2007, inheemse stammen proberen het boren naar olie in hun leefgebied al jaren te stoppen.