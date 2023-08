Turkije roept Nederland ter verantwoording na verscheuren koran

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een Nederlandse diplomaat op het matje geroepen, omdat Pegida-voorman Edwin Wagensveld afgelopen vrijdag een koran heeft verscheurd bij de Turkse ambassade in Den Haag. Ook een Deense diplomaat wordt ontboden, meldt de Turkse staatstelevisie TRT.

De weg waaraan de ambassade staat, de Prinsessegracht, was vrijdag enige tijd afgesloten vanwege de actie van Wagensveld. Er waren ook tegendemonstranten.

Demissionair minister Yesilgöz van Justitie noemde vrijdag vóór de actie van Wagensveld het vernietigen van een boek "nogal primitief en sneu". Maar ze voegde eraan toe dat het mag in Nederland. Eerder verhoogde Zweden het dreigingsniveau voor terreur vanwege de koranverbrandingen in dat land. Op de vraag of dat in Nederland ook zou kunnen gebeuren, antwoordde Yesilgöz vrijdag dat dat kan.

Turkije heeft zich vaker uitgesproken tegen het verbranden of verscheuren van de koran. Ook Pakistan veroordeelde de actie van Wagensveld; het ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het bewust beschadigen van de koran kwetsend voor alle moslims in de wereld.