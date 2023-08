Code rood voor vier Franse departementen vanwege hitte

In vier departementen in Frankrijk geldt morgen vanwege de hitte code rood. Dat zijn de departmenten Rhône, Drôme, Ardèche en Haute-Loire. De waarschuwing is nodig vanwege de aanhoudende hittegolf, zegt minister Béchu voor Ecologische Transitie.

De hoogste temperaturen worden woensdag verwacht. Het weerinstituut Météo France raadt voor deze departementen aan om voor het heetst van de dag een koele ruimte op te zoeken en goed te drinken. Het verwacht dat er warmterecords gaan sneuvelen.

Code rood geeft lokale bestuurders de bevoegdheid om evenementen af te gelasten en openbare voorzieningen te sluiten. Het is de eerste keer dit jaar dat deze waarschuwing is afgekondigd.