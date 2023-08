Noord-Korea annuleert onverwacht eerste commerciële vlucht na drie jaar isolatie

Drie jaar lang hield Noord-Korea vanwege covid zijn grenzen volledig gesloten, maar Pyongyang lijkt nu eindelijk weer iets flexibeler te worden. Vandaag zou de eerste internationale vlucht vanuit het land in Peking landen, maar twee uur na de verwachte aankomsttijd verscheen op de borden op de luchthaven van de Chinese hoofdstad dat de vlucht was geannuleerd.

Waarom de vlucht werd gecanceld is niet bekend. De klantenservice op de luchthaven van Peking liet aan persbureau AFP weten dat de Noord-Koreaanse luchtvaartmaatschappij geen reden had gegeven.

Drie jaar lang op slot

Internationaal verkeer van en naar Noord-Korea was al uiterst beperkt, maar begin 2020 sloot het land zijn grenzen volledig om de verspreiding van covid tegen te gaan. Hoe zwaar Noord-Korea door het virus werd getroffen is nooit bekend geworden. Het is slecht gesteld met de gezondheidszorg in het land en het overgrote deel van de bevolking kon zich waarschijnlijk niet laten vaccineren.

De afgelopen weken lijkt Noord-Korea zijn grensbeleid iets te versoepelen. Vorige maand waren bij een militaire parade voor het eerst in drie jaar weer Chinese en Russische afgevaardigden aanwezig. Eerder deze week vloog een groep Noord-Koreaanse Taekwondo-atleten via Peking naar Kazachstan om deel te nemen aan een internationale competitie.

Volgens het onafhankelijke nieuwsmedium NK news gaan er later deze week twee commerciële vluchten vanuit de Russische stad Vladivostok naar Pyongyang.