Mason Greenwood gaat Manchester United verlaten. Dat heeft de club van trainer Erik ten Hag bekend gemaakt na zelf onderzoek te hebben gedaan naar de aantijgingen tegen de speler. De aanvaller werd beschuldigd van mishandeling en verkrachting van zijn vriendin.

De club zegt nu in overleg met de speler te hebben besloten dat het beter is dat zijn carrière buiten Old Trafford wordt voortgezet.

(later meer)