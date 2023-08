Lichaam gevonden bij zoektocht vermiste festivalbezoeker Hilvarenbeek

Bij de zoektocht naar een vermiste bezoeker van het hardstylefestival Decibel Outdoor bij de Beekse Bergen in Hilvarenbeek is een lichaam aangetroffen, meldt de politie. Het werd gevonden in een kanaal bij Biest-Houtakker, dicht bij het festivalterrein.

Onderzoek moet volgens de politie uitwijzen of het om de vermiste 23-jarige man gaat. Familie en vrienden sloegen gisteravond alarm, nadat zij na afloop van het festival geen contact konden krijgen met de man.

De politie heeft vanochtend een burgernetmelding verspreid. Ook zette de politie een helikopter in bij de zoektocht.

Overleden festivalganger

Zaterdag overleed een 19-jarige bezoeker van het festival. Hij werd aangetroffen in een tent op het campingterrein waar het festival werd gehouden. Hoewel er over de doodsoorzaak nog niets bekend is, wordt er uitgegaan van "een medisch incident", zo schrijft Omroep Brabant.