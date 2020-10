Duitsland blijft zonder overwinning, Frankrijk haalt uit tegen Oekraïne (7-1)

Doelpuntrijk gelijkspel in oefenduel tussen Duitsland en Turkije - NOS

Portugal en Spanje hebben hun vriendschappelijke wedstrijd doelpuntloos gelijkgespeeld. De lat stond tot twee keer toe een treffer van de Portugese voetballers in de weg.

In de slotfase leek Luca Waldschmidt Duitsland alsnog de eerste zege van het jaar te bezorgen, maar in blessuretijd stak Kenan Karaman daar met de 3-3 een stokje voor.

Gelegenheidsaanvoerder Julian Dräxler opende de score in de eerste helft, waarna Turkije net na rust via Ozan Tufan op gelijke hoogte kwam. Debutant Florian Neuhaus zette de Duitsers weer op voorsprong, maar opnieuw hadden een Turken een antwoord.

Duitsland blijft nog altijd op zijn eerste winst wachten in 2020. Na twee gelijke spelen in de Nations League (1-1 tegen Zwitserland en Spanje) speelden de Duitsers vanavond opnieuw gelijk. Tegen Turkije bleef die Mannschaft op 3-3 steken.

Frankrijk heeft de oefeninterland tegen het verzwakte Oekraïne in Parijs met grote cijfers gewonnen: 7-1. Bij de rust leidde de ploeg van bondscoach Didier Deschamps met 4-0. Voor de thuisploeg kwamen Olivier Giroud (twee), Eduardo Camavinga, Corentin Tolisso, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann en Vitalii Mikolenko (eigen doel) tot scoren.

In de Nations League speelt Portugal tegen Frankrijk (zaterdag) en Zweden (14 oktober). Spanje staat in het landentoernooi tegenover Zwitserland (zaterdag) en Oekraïne (13 oktober).

In de tweede helft knalde vedette Cristiano Ronaldo eerst tegen het aluminium. Niet veel later raakte ook Renato Sanches de lat.

De wereldkampioen profiteerde van een uitbraak van het coronavirus in het Oekraïense voetbal. Onder anderen zes internationals van landskampioen Sjachtar Donetsk moesten zich bij bondscoach Andrei Sjevtsjenko afmelden.

Onder de coronapatiënten in de selectie bevonden zich drie keepers. Daardoor moest assistent-bondscoach Oleksandr Sjovkovskyj (45 jaar) als reservedoelman op de bank plaatsnemen. De voormalige keeper verdedigde in bijna honderd interlands het doel van Oekraïne. Hij hoefde tegen Frankrijk niet in actie te komen.