Kus Spaanse bondsvoorzitter overschaduwt WK-zege: 'Vorm van seksueel geweld'

"Een vorm van seksueel geweld, waar vrouwen dagelijks het slachtoffer van zijn, die we niet kunnen normaliseren", noemde Irene Montero, waarnemend minister van Gelijkheid, het incident. "Dit is onaanvaardbaar, Rubiales zou moeten aftreden", liet een woordvoerder van de tweede vicepremier Yolanda Diaz weten.

Rubiales zei op de Spaanse radio dat "er overal idioten zijn die er commentaar op hebben. Wanneer twee mensen dit doen zonder intenties, dan hoeven we niet te luisteren naar die idioten." En bij andere media: "Het zijn twee vrienden die iets vieren. Het is een voorval zonder iets kwaadaardigs."

'Emotie van het moment'

In een livevideo op sociale media vanuit de feestelijke kleedkamer van de Spaanse vrouwen was te horen dat Hermoso nippend aan de champagne door het gefeest heen riep: "Hé, maar ik vond het niet leuk." Of dat ging over het kusincident bij de huldiging is niet duidelijk.

Tegen het Spaanse radiostation Cope zei Hermoso later dat ze de kus niet had verwacht. "Het was de emotie van het moment, er zit niets achter. Het zal een anekdote blijven." Later kwam er via een door de Spaanse voetbalbond uitgestuurde verklaring een uitgebreidere reactie van Hermoso.

"De president en ik hebben een heel goede relatie. Zijn gedrag tegenover ons allemaal was uitstekend. Het (de kus, red.) was een natuurlijk gebaar van genegenheid, van vriendschap, waar we niet zo veel over zouden moeten doorgaan. We hebben het WK gewonnen en we gaan niet afwijken van wat belangrijk is."