Britse verpleegkundige veroordeeld tot levenslang voor moord op zeven baby's

Een 33-jarige verpleegkundige heeft levenslang gekregen voor de moord op zeven baby's en poging tot doodslag op zes andere pasgeborenen in een ziekenhuis in het noordwesten van Engeland. De baby's overleden in 2015 en 2016. Het gaat om een 'whole life sentence': dat betekent dat er geen kans is dat de vrouw ooit nog vrijkomt. Verpleegkundige Lucy Letby werd vorige week schuldig bevonden aan de moorden in het Countess of Chester-ziekenhuis, in het noordwesten van Engeland. De vrouw is volgens de rechtbank ook schuldig aan poging tot doodslag op zes andere pasgeborenen. Tijdens het proces heeft de verpleegkundige alle aanklachten ontkend. Zij stelt dat het overlijden van de pasgeboren baby's is te wijten aan fouten van het ziekenhuis en aan personeelstekort. Gebrek aan bewijs Volgens het Britse OM gebruikte de verpleegkundige verschillende manieren om baby's te verwonden, om zo haar misdaden te verbergen. Ze zou sommige slachtoffers hebben vergiftigd door insuline of lucht te injecteren. Bij een huiszoeking vonden politieagenten na haar arrestatie een briefje. Daarop stond de tekst: "Ik heb ze opzettelijk vermoord omdat ik niet goed genoeg ben om voor ze te zorgen." Op een ander briefje stond "Ik heb dit gedaan".

De verpleegkundige werd na twee eerdere arrestaties vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. In het najaar van 2020 werd ze voor een derde keer aangehouden. Britse media meldden eerder dat bestuurders van het ziekenhuis waar ze werkte waarschuwingen over haar genegeerd hadden. De eerste vijf babymoorden vonden plaats in de zomer en het najaar van 2015. Begin 2018, toen de vrouw nog in het ziekenhuis werkte, werd ontdekt dat een van de overleden baby's was vergiftigd met insuline. Ze werd voor het eerst in 2018 opgepakt. In dat jaar en in 2019 werd ze op borgtocht vrijgelaten. In het najaar van 2020 werd ze voor de derde keer gearresteerd. Nog meer gevallen Vandaag meldt de krant The Guardian dat Letby mogelijk nog tientallen andere slachtoffers heeft gemaakt. Volgens een bron met kennis van het politieonderzoek zijn er nog 30 gevallen met baby's die het slachtoffer waren van "verdachte" incidenten in het ziekenhuis waar ze werkte. Letby had dienst toen de onverklaarbare incidenten plaatsvonden. De politie onderzoekt ook de medische dossiers van baby's die zijn geboren in het vrouwenziekenhuis van Liverpool, waar Letby ook heeft gewerkt, meldt de krant. Alle 30 baby's hebben het overleefd. Deze gevallen komen bovenop de incidenten die in het 10 maanden durende proces van Letby behandeld zijn.