Agenten belaagd bij vechtpartij in Etten-Leur, meerdere gewonden

Bij een vechtpartij in Etten-Leur zijn gisteravond agenten belaagd door tientallen mensen. Drie agenten en een onbekend aantal mensen raakten daarbij gewond. Drie mannen en een vrouw zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging.

De vechtpartij vond plaats in het centrum van de stad. Er werd op dat moment in Etten-Leur feestgevierd, nadat de Profwielerronde had plaatsgevonden. Agenten kregen rond 21.30 uur een melding binnen van een vechtpartij.

"Er was sprake van een opstootje. Toen we daar aankwamen, leek dat eigenlijk al achter de rug", zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant. Maar niet veel later sloeg om onduidelijke redenen opnieuw de vlam in de pan. "De menigte keerde zich tegen de agenten."

Wapenstokken

De situatie was volgens de politie zo dreigend dat de agenten hun wapenstokken moesten gebruiken en in linie moesten gaan staan om de menigte op afstand te houden. Ook werden agenten van omliggende politieteams opgeroepen om in Etten-Leur mee te helpen.

Volgens de politie kostte het grote moeite om de boel te sussen. "Meerdere malen werd gevorderd weg te gaan, maar het publiek bleef de agenten belagen met klappen en trappen. Ook werd er met voorwerpen gegooid."

Uiteindelijk zijn drie mannen van 34, 52 en 54 jaar en een 52-jarige vrouw aangehouden. Zij zitten nog vast. De agenten hebben aangifte van mishandeling gedaan. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

'Absoluut dieptepunt'

Burgemeester Mark Verheijen van Etten-Leur spreekt van een absoluut dieptepunt. "Het is erg jammer dat een prachtige dag in Etten-Leur, die in het teken stond van de wielerronde, zo moet eindigen", laat hij in een reactie weten.

"De omvang en de intensiteit van dit geweld heeft grote impact op de betrokken politieagenten, bewakers en onschuldige omstanders." Hij hoopt en verwacht dat er strenge straffen zullen volgen. "Dit om een duidelijke streep te trekken."