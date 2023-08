ANWB stopt fatbike-verzekering: 'Kans op diefstal in Amsterdam 90 procent'

Het aantal verzekerde fatbikes is snel gegroeid sinds de invoering van de helmplicht , ziet de ANWB. Op een fatbike, een snelle fiets met extra brede banden, hoef je in tegenstelling tot snor- en bromfietsen geen helm te dragen.

Bij de ANWB zijn verzekeringen afgesloten voor 10.000 fatbikes. "Daarvan is het merendeel dit jaar ingestroomd. Dat geeft aan hoe groot de groei is, en waarom we moeten ingrijpen."

Een woordvoerder van de ANWB zegt dat de financiële schade op fatbikes is gestegen tot zo'n 800 procent van de premie. Dat betekent dat die schade op dit moment acht keer de premie-inkomsten overstijgt.

De fatbikeverzekeringen stoppen vanaf 6 september. Mensen met een doorlopende verzekering krijgen twee maanden voordat de verzekering zou worden verlengd een brief dat deze wordt stopgezet. Bij een aflopende verzekering loopt die door tot het einde van de looptijd.

De ANWB stopt vanaf volgende maand met het verzekeren van fatbikes vanwege "extreem hoge diefstalcijfers" en aanpassingen aan de fietsen na aankoop. De organisatie zegt dat het besluit nodig is om fietsverzekeringen betaalbaar te houden.

De kans op diefstal van fatbikes is zeer groot, zegt de bond. "In Amsterdam is de kans dat je fatbike wordt gestolen 90 procent."

De organisatie gaat onderzoeken hoe fatbikes in de toekomst "toch op een verantwoorde manier" verzekerd kunnen worden. Dat gaat niet alleen over de hoogte van de premie, maar ook over bepaalde eisen die gesteld worden op het gebied van beveiliging en stalling.

Floor van Workum, hoofd ANWB Verzekeren, zegt dat het diefstalprobleem van fietsen zich niet tot fatbikes beperkt. Daarom pleit de ANWB voor een "systeemaanpak" voor fietsdiefstal. Belanghebbenden moeten daarin samenwerken op gebied van registratie, data-uitwisseling en beveiliging van de fietsen.

Gevaarlijke situaties

Behalve het diefstalprobleem speelt ook het ombouwen van fatbikes: de ANWB wijst erop dat veel eigenaren hun fatbike na aankoop opvoeren en een gashendel aanbrengen. Van Workum noemt het opvoeren en ombouwen van fatbikes "een gevaarlijke trend".

"Want naast de financiële aansprakelijkheidsrisico's die het met zich meebrengt, zorgt het ook voor gevaarlijke situaties op de weg. Het remmen van deze trend is dan ook een nadrukkelijk uitgangspunt als we de voorwaarden voor de nieuwe fatbikeverzekering gaan ontwikkelen."

De Fietsersbond pleitte in januari voor strengere regels voor fatbikes: