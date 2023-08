Roek definitief neergestreken in Flevoland

Waarom ze later niet naar de provincie zijn getrokken, weet hij niet. "Maar als de bomen hier veertig, vijftig jaar oud zijn, dan zijn ze groot genoeg en kunnen ze er makkelijk in broeden. Blijkbaar durfden ze het niet aan om de stap te zetten naar de polder."

De roek nu ook aanwezig in Flevoland, de enige provincie waar het dier nog niet voorkwam. De zwarte, kraaiachtige vogels hebben in het dorp Creil sinds een jaar enkele nesten.

Nagel denkt dat de roek zich nu voor het eerst in Flevoland laat zien sinds de provincie decennia geleden ontstond. Maar volgens Sovon Vogelonderzoek klopt dit niet helemaal: in 1997 hadden twee roekenpaartjes in de buurt van Almere een nest. Die zaten daar maar even, omdat het perceel waar de nesten in zaten in de winter werd gedund.

Hierdoor was het bosje niet meer leefbaar voor de vogels, schrijft Sovon. "Het duurde een kwart eeuw eer de roek zich weer vestigde aan de andere kant van de provincie."

Verbazingwekkend

Net buiten Flevoland, in het Friese Lemmer, zit al heel lang een flinke roekenkolonie. De verwachting was dat vogels uit die groep zich op den duur ook in Rutten, een dorp in de Noordoostpolder tussen Lemmer en Creil, zouden vestigen.

"Ze waren bij Rutten ook al jaren in het buitengebied eten aan het verzamelen", weet Nagel. "Daarom is het dan ook verbazingwekkend dat de vogels nu Creil definitief hebben gekozen om te nestelen."

Desondanks is hij blij dat de vogels zich eindelijk in de provincie hebben gevestigd. "Het is toch prachtig dat we nu in Flevoland ook een eigen roekenkolonie hebben."