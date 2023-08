Omtzigt: herstellen van het bestuur kost misschien wel tien jaar

Kamerlid Pieter Omtzigt denkt dat het herstellen van goed bestuur in Nederland misschien wel een periode van tien jaar zal vergen. "Dat is niet iets wat je van de ene op de andere dag klaar krijgt. Ik kan geen ijzer met handen breken. Maar dat belet me niet om ermee te beginnen", zegt Omtzigt tegen de NOS in een toelichting op zijn aankondiging van gisteren om met zijn partij Nieuw Sociaal Contract mee te doen aan de Kamerverkiezingen van november.

Zijn speerpunten zijn een beter bestuur en bestaanszekerheid. Voor dat eerste punt wil hij onder meer een grondwettelijk hof, een nieuw kiesstelsel met regionaal gekozen kandidaten en betere toezichthouders. Hij vindt bijvoorbeeld dat er te veel akkoorden buiten het parlement om worden gesloten en dat te vaak documenten worden zwart gelakt.

Wat de bestaanszekerheid betreft wil hij de 'voedselarmoede' en het grote tekort aan huizen aanpakken. Volgens Omtzigt zijn die onderwerpen zo belangrijk dat daar een nieuwe partij voor nodig is. Hij wil graag met andere partijen samenwerken op deze thema's. En hij wil daar nog voor de verkiezingen een inhoudelijk debat met hen over.

Geen belastingverlaging

Omtzigt zegt verder dat dat hij geen algemene verlaging van de belastingen zal voorstellen. "Op dit moment zijn de staatsfinanciën niet op orde. Waar ik wel in zal snijden zijn de speciale belastinguitzonderingen die sommige mensen of groepen hebben."

Hij zou met zijn partij het liefst "verantwoord groeien". Dat betekent dat het niet zijn doel is om de grootste te worden. "Een verantwoorde groei is al lastig zat in zo'n korte tijd tot 22 november. Een partij die goed bestuur als hoofdthema kiest, doet er verstandig aan dat zelf ook in de praktijk te brengen." Omtzigt wijst daarbij op wat er gebeurd is met partijen als LPF en Forum voor Democratie, die uit het niets een grote Kamerfractie kregen en waar vervolgens veel intern gedoe was.

Fractievoorzitter, niet naar kabinet

Nieuw Sociaal Contact zal eind volgende maand, na gesprekken met kandidaten, beslissen met wat voor lijst de partij meedoet. Omtzigt wil nog niet vooruitlopen op de vraag of de partij in alle kieskringen deelneemt. "We kijken de komende weken wat er gebeurt. We hoeven pas op 9 oktober de kandidatenlijsten in te leveren."

Zelf wil hij fractievoorzitter in de Tweede Kamer worden van de nieuwe partij, hij is niet van plan naar het kabinet over te stappen. Hij bestrijdt dat hij daarmee verantwoordelijkheid uit de weg gaat, zoals sommige critici zeggen: "Dat zou betekenen dat Kamerleden geen verantwoordelijkheid hebben. Ik ga echt niet mee in het idee dat Kamerleden onverantwoord zijn." Hij wil niet in een coalitie samenwerken met PVV of FvD.

Omtzigt vindt de problemen in Nederland zo groot dat hij een nieuwe partij noodzakelijk acht: