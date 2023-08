Anti-corruptiepoliticus Arévalo wint verrassend verkiezingen Guatemala

Bernardo Arévalo heeft de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Guatemala gewonnen. De anti-corruptiekandidaat heeft bijna 60 procent van de stemmen gekregen. Minder dan de helft van de stemgerechtigden ging naar de stembus.

Dat de sociaaldemocraat de verkiezingen naar zich toe heeft weten te trekken, komt als een verrassing. Voormalig first lady Sandra Torres was de grote favoriet, zij deed voor de derde keer mee aan de presidentsverkiezingen.

"Bij de eerste ronde eind juni hing hij ergens totaal onzichtbaar onderaan in de peilingen", vertelt Latijns-Amerikakenner Edwin Koopman in het NOS Radio 1 Journaal. Maar de laatste maanden ontwikkelde Arévalo zich tot een van de belangrijkste kandidaten voor het presidentschap.

Het wordt Arévalo en zijn partij op veel manieren onmogelijk gemaakt: zo werd de partij illegaal verklaard en is het nog maar de vraag of deze verkiezingsoverwinning officieel bevestigd wordt. Torres heeft nog niet gereageerd op de uitslag. Koopman: "De politieke strijd van de afgelopen maanden wordt nu een juridische strijd. De uitslag zal via de rechter - die op handen is van de gevestigde macht - worden aangevochten."

Verwarring na eerste ronde

Arévalo en zijn sociaaldemocratische partij Movimiento Semilla (letterlijk vertaald: Beweging Zaadje) zetten zich af tegen het establishment. "Guatemala wordt beheerst en geregeerd door een corrupte kliek. Dit is een enorme overwinning van een democraat en ook voor de democratie in Guatemala", aldus Koopman.

De huidige president Alejandro Giammattei heeft Arévalo gefeliciteerd en gesproken. "We gaan samen zorgen voor de soepelste overdracht in de geschiedenis van het land."

Na de eerste ronde ontstond er veel verwarring over de verkiezingsuitslag vanwege de onverwachte opmars van Arévalo. De hoogste rechter schortte toen de uitslag op, maar de Kiesraad keurde die juist goed. Uiteindelijk kon Arévalo het dus opnemen tegen Torres in de beslissende verkiezingsronde.

Zware taak

Het Midden-Amerikaanse land kampt met enorme armoede en een slecht lopende economie. De alom aanwezige drugshandel heeft tot flinke migratie geleid van Guatemalteken die naar de Verenigde Staten gaan. Arévalo belooft corruptie aan te pakken, maar hij krijgt een zware taak.

"Het systeem zit muurvast en heeft heel veel macht. De corrupte kliek van ondernemers en politici heeft niet alleen de rechters, maar ook de media en het leger achter zich. Arévalo moet verandering bewerkstelligen van die instituten, maar heeft die straks als president ook nodig", stelt Koopman.