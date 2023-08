Vanavond op tv: Pieter Omtzigt over zijn nieuwe partij

Pieter Omtzigt doet met een eigen partij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen: Nieuw Sociaal Contract. Vanavond is Omtzigt te gast bij Nieuwsuur om daar uitgebreid op in te gaan. Waar staat zijn partij inhoudelijk voor? Hoe denkt hij over de grotere politieke thema's die spelen?

Volgens Omtzigt heeft Nederland "een nieuwe bestuurscultuur" nodig. Als speerpunten noemt hij onder meer het realiseren van een ander kiesstelsel en het installeren van een grondwettelijk hof. Ook wil hij iets doen aan het huizentekort en de "voedselnood" onder Nederlanders.

Omtzigt scheidde zich in juni 2021 af van het CDA en zit sindsdien als eenmansfractie in de Kamer. Hij heeft een grote achterban en kan in peilingen rekenen op een groot aantal zetels.

In onderstaande video licht hij zijn besluit voor het starten van zijn nieuwe partij toe: