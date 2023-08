Rapport: honderden migranten gedood door Saudi-Arabië bij systematische aanvallen

De slachtoffers zijn vooral Ethiopiërs, die in groten getale de oversteek wagen naar het door burgeroorlog getroffen Jemen. Op zoek naar werk begeven ze zich naar Saudi-Arabië, maar de grens is oorlogsgebied. Momenteel verblijven en werken er zo'n 750.000 Ethiopiërs in Saudi-Arabië, schrijft HRW.

Vanuit Saudi-Arabië is nog niet gereageerd op het rapport. Als de beschietingen officieel beleid zijn van het Saudische regime dan is er sprake van misdaden tegen de menselijkheid, benadrukt HRW.

Het rapport is gebaseerd op satellietbeelden en gesprekken met overlevenden. Die zeggen dat Saudische militairen explosieven gebruiken en van dichtbij mannen, vrouwen en kinderen doodschieten. Ook wordt beschreven hoe overlevenden worden geslagen of gedwongen worden tot verkrachting. De gruwelijke getuigenissen sluiten aan bij eerdere berichten over beschietingen van migranten .

Tussen maart 2022 en juni dit jaar hebben Saudische grenswachten zeker honderden migranten gedood, schrijft Human Rights Watch (HRW) in een rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie tekent zich een patroon af van systematische aanvallen op Afrikaanse migranten die de grens tussen Jemen en Saudi-Arabië proberen over te steken, op zoek naar werk.

Jaarlijks vluchten zo'n honderdduizend migranten uit Ethiopië via Jemen naar Saoedi-Arabië. Maar de oversteek is niet zonder gevaren: zo werden vorig jaar werden bijna achthonderd mensen doodgeschoten bij de Saoedi-Arabische grens. - NOS

In de buurt van zulke detentiecentra zagen HRW-onderzoekers op satellietbeelden uitdijende begraafplaatsen. Eveneens werden er lichamen van slachtoffers gespot op de migratieroute, zo staat in het rapport. Voor het onderzoek zijn 42 migranten geïnterviewd.

Als het vervolgens lukte de grens over te steken, kwamen de migranten naar eigen zeggen in Saudische detentiecentra terecht, waar ze soms maanden vastzaten.

In het rapport wordt ook uitbuiting van migranten door Houthi-rebellen beschreven. Deze Jemenitische militie werkt volgens de geïnterviewden samen met mensensmokkelaars. De migranten werden naar eigen zeggen afgeperst of overgeplaatst naar detentiecentra. Die mochten ze pas verlaten als ze een bedrag betaalden.

Desondanks blijven migranten via Jemen naar Saudi-Arabië komen. Vorig jaar hebben ruim 200.000 mensen de oversteek vanuit de Hoorn van Afrika naar Jemen gemaakt, blijkt uit cijfers van VN-migratieorganisatie IOM. De tocht over zee is gevaarlijk. Vorige week nog raakten 24 mensen vermist toen een schip met migranten verging voor de kust van Djibouti, schrijft de BBC .

De Saudische regering wil alleen gereguleerd migranten toelaten. Een visum wordt dan vooraf in het land van herkomst geregeld, zodat iemand per vliegtuig naar het koninkrijk kan komen. Illegale migratie wordt ontmoedigd door mensen zonder geldige papieren te deporteren.

Correspondent Midden-Oosten Daisy Mohr:

"De aantrekkingskracht van het rijke Saudi-Arabië is enorm. Deze mensen denken daar een goede baan te vinden, hun drijfveer is armoede. Het gaat behalve om Ethiopiërs bijvoorbeeld ook om mensen uit Somalië of Eritrea. Ze reizen naar Djibouti en varen op een overvolle boot naar het zuiden van Jemen. Vanaf daar lopen ze honderden kilometers noordwaarts.

Dat heb ik gezien toen ik in Jemen was: mensen die alleen lopen of in groepjes, meestal met niets bij zich of alleen een plastic tas. Ze moeten eerst door regeringsgebied en vervolgens door Houthi-gebied. De mensensmokkelaars zijn vaak zelf Ethiopiërs die de migranten van alles beloven. Maar de tocht is haast onmogelijk. Je leest verschrikkelijke verhalen over mensen die het geprobeerd hebben.

Ik ben benieuwd of er een reactie komt vanuit Riyad op dit rapport. Misschien zullen de Saudische autoriteiten het afdoen als een zoveelste aanval door mensenrechtenorganisaties, en zeggen dat het uit veiligheidsoverwegingen belangrijk is om de grenzen goed te beveiligen, om te voorkomen dat Houthi's of extremistische groeperingen het land kunnen bereiken."