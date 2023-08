Een nieuw schooljaar, maar zorgen over lerarentekort onverminderd

Voor de regio Midden zit de zomervakantie er op, leerlingen in het primair en voortgezet gaan vanaf deze week weer naar school. Dat betekent een nieuw schooljaar, met opnieuw grote zorgen over het lerarentekort. Door het lerarentekort lukt het scholen niet altijd om de formatie rond te krijgen. Vacaturewebsite Meesterbaan ziet dat er op dit moment ruim 3400 vacatures online staan, het grootste deel in het voortgezet onderwijs. "Ieder jaar verbazen we ons weer dat er meer vacatures worden geplaatst. In de eerste zes maanden van dit jaar zaten we op 35.000 vacatures. Vorig jaar waren dat er een kleine 30.000," zegt Danny Smulders van Meesterbaan. Het vacaturehoogseizoen, dat normaal gesproken in april, mei, juni valt, wordt steeds langer omdat het scholen niet lukt genoeg personeel te vinden. Het begint in maart en loopt door tot september. "Scholen raken in paniek. Afgelopen week werden er 500 vacatures geplaatst. Dat zijn directeuren die in de vakantie inloggen om een vacature te plaatsen. Ze zijn bang dat ze een nieuw schooljaar beginnen zonder een docent voor de klas." Tekorten en verborgen vacatures Bij het begin van het nieuwe schooljaar heeft rector van het Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College Maarten Passet 11 fulltime banen openstaan. Eén functie kan door meerdere mensen worden ingevuld. Er worden docenten geschiedenis, biologie, wiskunde, Frans, economie en lichamelijke opvoeding gezocht. "Normaal gesproken zet je voor de vakantie een vacature uit en vind je iemand, maar dat wordt steeds moeilijker. Totdat we nieuwe mensen hebben gevonden lossen we het intern op. Dat betekent dat leerlingen soms minder les krijgen. Dat kan ten koste gaan van de onderwijskwaliteit. Bovendien is de werkdruk hoog voor docenten." Volgens Passet is deze situatie tot de herfstvakantie houdbaar. Naast de vacatures die online staan zijn er 'verborgen vacatures'. De school heeft daar een oplossing voor gevonden die volgens de rector niet ideaal is, maar 'langer houdbaar'. Docenten nemen voor de rest van het jaar lessen over, waardoor leerlingen genoeg uur les krijgen. De docenten moeten daardoor wel bepaalde taken afstoten:Ze hebben bijvoorbeeld geen tijd voor het geven van persoonlijke begeleiding.

Hoe groot zijn de tekorten? In het primair onderwijs werd eind vorig jaar op basis van een uitvraag onder scholen geschat dat het lerarentekort op 9700 fte staat. Een fte is een voltijdsbaan die door meerdere mensen kan worden ingevuld. Het tekort aan schoolleiders is naar schatting 1100 fte. In het voortgezet onderwijs is er een tekort van 2177 fte voor leraren en schoolleiders, blijkt uit arbeidsmarktramingen die in opdracht van het ministerie van Onderwijs zijn uitgevoerd. In december komt het ministerie met een update over de tekorten.