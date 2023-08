Een nieuw schooljaar, maar de problemen met het lerarentekort zijn hetzelfde

In het voortgezet onderwijs is er een tekort van 2177 fte voor leraren en schoolleiders, blijkt uit arbeidsmarktramingen die in opdracht van het ministerie van Onderwijs zijn uitgevoerd. In december komt het ministerie met een update over de tekorten.

In het primair onderwijs werd eind vorig jaar op basis van een uitvraag onder scholen geschat dat het lerarentekort op 9700 fte staat. Een fte is een voltijdsbaan die door meerdere mensen kan worden ingevuld. Het tekort aan schoolleiders is naar schatting 1100 fte.

Ook op het Lingecollege in Tiel , een school met 2150 leerlingen, staan bij de start van het nieuwe schooljaar verschillende vacatures uit. Volgens directeur Peter Schaap kunnen enkele tientallen lesuren niet ingevuld worden. Binnen de teams wordt gekeken hoe uitvallende lesuren opgevangen kunnen worden door onderwijsassistenten of met zelfstandige uren op de leerpleinen.

"Het lijkt logisch om lessen over andere docenten te verdelen. En dat proberen we ook. Maar we zijn daar vanwege de gevolgen voor de toch al hoge werkdruk voorzichtig mee. Bovendien verschuiven we daar de problemen uiteindelijk alleen maar mee", zegt Schaap.

Op het Lingecollege werden in de zomervakantie sollicitatiegesprekken gevoerd. Het aannemen van nieuw personeel is een doorlopend proces geworden. Voorheen kon Schaap in uiterste nood terugvallen op de detacheringsbureaus, maar daar hebben ze volgens hem ook geen mensen.

Ook meer vacatures in mbo

En er zijn niet alleen te weinig leraren; de mensen die wel beschikbaar zijn, zijn vaker minder bekwaam. Dat is een zorg voor het zittende personeel. Deze docenten moeten ingewerkt worden, wat veel tijd en energie kost.

Dat het aanbod van docenten minder is wordt ook duidelijk op de vacaturewebsite. "Je ziet een trend dat een vacature normaal gesproken een kleine twee weken online stond. Dat wordt vaker verlengd naar dertig dagen, of naar zestig dagen omdat het de scholen niet lukt om mensen te werven."

Bovendien worden er in de breedte meer vacatures geplaatst. Meesterbaan plaatste eerst vooral vacatures in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs, maar inmiddels zien ze ook steeds meer vacatures in het mbo.