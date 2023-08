Wekdienst 21/8 Einde schoolvakantie regio Midden • Biden brengt bezoek aan Maui

Goedemorgen! Voor de regio Midden zit de zomervakantie er op. Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gaan weer naar school en in de VS bezoekt president Biden het door natuurbranden geteisterde Maui.

Eerst het weer: opnieuw flink wat zon. In de middag ontstaan er wat stapelwolken. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 28 graden.