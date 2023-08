Ecuador stevent af op tweede verkiezingsronde na campagnetijd vol geweld

Bij de presidentsverkiezingen in Ecuador is afgaande op de eerste uitslagen een tweede ronde nodig. Die zou gaan tussen Luisa González, die wordt gesteund door oud-president Correa, en Daniel Noboa, de zoon van een bananenmagnaat.

Met bijna driekwart van de stemmen geteld, gaat González aan de leiding met ongeveer 33 procent. Noboa staat op ongeveer 24 procent. Om direct te winnen had een kandidaat 50 procent van de stemmen nodig, of minstens 40 procent met een voorsprong van 10 procentpunten op de eerstvolgende tegenstander. Aangezien dat nu niet het geval is, wordt op 15 oktober een tweede stemronde gehouden.

Presidentskandidaat vermoord

De verkiezingen in Ecuador werden overschaduwd door geweld, dat ook het leven kostte aan een presidentskandidaat. Twee weken geleden werd presidentskandidaat Fernando Villavicencio meerdere malen door het hoofd geschoten na een verkiezingsbijeenkomst in de hoofdstad Quito. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De beelden kunnen als schokkend ervaren worden: