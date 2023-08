Veel schade door tropische storm Hilary in Mexico en Californië

Ook in Cathedral City, ten oosten van Los Angeles, waren er overstromingen. Het is voor het eerst in 84 jaar dat een tropische storm Zuid-Californië bereikt.

Op beelden is te zien hoe op andere plekken elektriciteitspalen door de wind uit de grond worden getrokken en op huizen zijn beland. Daarbij zou in een aantal gevallen brand zijn ontstaan.

In het Mexicaanse plaatsje Santa Rosalía zijn wegen weggevaagd door modderstromen. Zeker één persoon kwam om het leven. De man zou hebben geprobeerd om met zijn auto een overstroomde weg over te steken. Er zijn op verschillende plekken meldingen van aardverschuivingen.

De tropische storm Hilary is vannacht aan land gekomen in Mexico en vervolgens naar het zuiden van Californië getrokken.

De autoriteiten van San Bernardino County hebben evacuatiebevelen gegeven. Het weerbureau National Weather Service heeft ook waarschuwingen voor overstromingen afgegeven.

Modder en keien kwamen terecht op snelwegen, het riool is overstroomd waardoor water niet wordt afgevoerd en er zijn bomen omgewaaid van San Diego tot Los Angeles. Tientallen auto's kwamen vast te zitten door overstromingen in Palm Springs en omliggende plaatsen in de Coachella-vallei. Scholen in en rond Los Angeles blijven vanwege het noodweer dicht.

Hilary is begonnen als orkaan, maar is in de loop van het weekend afgezwakt.

Aardbeving

Op het moment dat Californië zich schrap zette voor Hilary werd het zuiden van de staat getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,1. Die was ongeveer zeven kilometer ten zuidoosten van de plaats Ojai in Ventura County. De aardbeving werd gevolgd door een aantal lichtere naschokken. Er zijn geen meldingen van schade of slachtoffers.