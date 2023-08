Wiegman als opvolger Koeman? Jonker: 'Ze kan het, inhoudelijk is ze de beste'

Sarina Wiegman verloor zondag met Engeland de WK-finale van Spanje, maar haar palmares blijft indrukwekkend. Twee EK-titels en twee WK-finales. Is de tijd rijp voor de entree van Wiegman in de top van het mannenvoetbal? "Telstar is voor haar niet interessant", zegt Andries Jonker, bondscoach van de Nederlandse vrouwen, in Studio Voetbal. "Ik heb het daar met haar weleens over gehad. Ze is niet geïnteresseerd in het lagere niveau van het betaalde voetbal. Dan moet ze beginnen bij een topclub. Dat zou misschien interessant zijn. Ik ben er heel benieuwd naar." Mark Bullingham, bestuursvoorzitter van de Engelse bond FA, sprak afgelopen week al openlijk over Wiegman als bondscoach van de Engelse mannen. Mocht de huidige bondscoach Gareth Southgate na het EK van 2024 stoppen, dan komt Wiegman in beeld. Groot draagvlak in Engeland "Waarom moet het een man zijn?", vroeg Bullingham zich af. "Ons antwoord zal altijd zijn dat we op zoek zijn naar de beste persoon voor de baan. Als dat een vrouw is, waarom niet? Sarina doet het geweldig, ik hoop dat ze nog heel lang doorgaat. Ze kan elke baan aan." Jonker ziet het zomaar gebeuren: "Het draagvlak voor Wiegman in Engeland is waanzinnig groot."

De bondscoach van de Oranjevrouwen is te gast in Studio Voetbal en praat daar over Sarina Wiegman, die het met Engeland tot de WK-finale schopte. - NOS

In Nederland proeft Jonker twijfels. Wiegman over een paar jaar als opvolger van Ronald Koeman? "Ze kan het wel", zegt Jonker. "Inhoudelijk heb ik geen twijfel. De tijd moet rijp zijn. Iemand moet dat besluiten. Als bond moet je een beetje eigenwijs zijn. Inhoudelijk is Wiegman de beste, ben ik van vrouwen als Wiegman en Vera Pauw overtuigd." De vraag is wie het aandurft. Sowieso ligt Wiegman nog tot 2025 vast als bondscoach van de Engelse vrouwen. "Ieder bod zullen we 100 procent zeker afwijzen", zei Bullingham. "Het gaat niet om geld. We zijn heel blij met Sarina en we voelen dat zij ook blij is." Jonker versus Wiegman Jonker ligt contractueel net als Wiegman tot 2025 vast als bondscoach van de Oranjevrouwen. Op 26 september treffen de twee elkaar als Oranje aantreedt tegen Engeland in de Nations League-wedstrijd in Utrecht. Dat is over ruim een maand, nu doet bij Jonker de uitschakeling door Spanje in de kwartfinales van het WK nog zeer.

In Studio Voetbal kijkt bondscoach Andries Jonker terug op de verloren kwartfinale tegen de latere wereldkampioen Spanje. - NOS