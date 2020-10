De Boer: 'Resultaat vervelend, maar alles staat in teken van Nations League'

De Boer na debuut: 'Natuurlijk is resultaat vervelend, maar alles in teken van Nations League' - NOS

Het was niet de droomstart die Frank de Boer voor ogen had. In zijn debuut als bondscoach van het Nederlands elftal werd met 1-0 verloren van Mexico.

"Zo'n resultaat is altijd vervelend natuurlijk", reageert De Boer na afloop. "Ook al is het een oefenwedstrijd en speelde we niet met het sterkst mogelijke team. Dat zou je misschien als excuus kunnen geven."

De Boer gaf enkele beoogde basisspelers rust met het oog op de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina (zondag) en Italië (woensdag). "Alles staat in het teken van die duels, maar je hebt natuurlijk wel een rotgevoel want je wilt vandaag ook winnen."

Debutanten

Ondanks wat foutjes hier en daar was De Boer tevreden over zijn debutanten op het veld; Owen Wijndal en Teun Koopmeiners. "Het is niet niks om je debuut te maken. Wijndal begon wat stroef, maar heeft zich in de wedstrijd geknokt. Ik kan me mijn debuut ook nog wel herinneren. Dat wil je achter de rug hebben. Maar natuurlijk weten we dat hij beter kan."

"Koopmeiners heeft een puike wedstrijd gespeeld. Natuurlijk is Frenkie de Jong normaal gesproken daar heel belangrijk voor ons, maar je moet Teun niet te kort doen. Frenkie zit al wat langer op dat niveau."