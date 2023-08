Juventus al vroeg klaar met Udinese, Atalanta begint ook goed aan seizoen

Juventus is uitstekend aan het nieuwe Serie A-seizoen begonnen. Udinese werd in een uitwedstrijd simpel aan de kant gezet: 3-0. Eerder op de dag beleefden aanvoerder Marten de Roon en Teun Koopmeiners met Atalanta ook een geslaagde competitiestart. De ploeg uit Bergamo begon met een overwinning bij Sassuolo: 0-2. AS Roma bleef in het eigen Stadio Olimpico tegen Salernitana steken op een 2-2 gelijkspel. Lecce versloeg Lazio (2-1) in eigen huis.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Juventus ging flitsend van start. In de tweede minuut schoot Fernando Chiesa van afstand in de hoek. In de twintigste minuut benutte Dusan Vlahovic een strafschop, waardoor de ploeg uit Turijn al vroeg op een comfortabele voorsprong stond. Vlak voor de rust maakte Adrien Rabiot de score nog net iets comfortabeler voor Juventus. De Franse middenvelder kopte van dichtbij raak. In de tweede helft deed Juventus het rustig aan en liet Udinese zich af en toe gelden. Gescoord werd er niet meer. Het Nederlandse talent Dean Huijser bleef de hele wedstrijd op de bank zitten. Atalanta wint Bij Atalanta opende de debutant Charles De Ketelaere, gehuurd van AC Milan, pas in de 84ste minuut met een kopbal de score. De eveneens ingevallen Nadir Zortea besliste het duel in blessuretijd. Zomeraankoop Mitchel Bakker, overgekomen van Bayer Leverkusen, kwam niet van de bank af.

Marten de Roon speelde zijn driehonderdste wedstrijd voor Atalanta - Pro Shots