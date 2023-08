Nazaten Britse oud-premier naar Guyana om excuses te maken voor voorouder

Nazaten van de Britse negentiende-eeuwse politicus William Gladstone reizen deze week naar Guyana om excuses aan te bieden voor de rol van hun voorouders bij de slavernij in dat land. Ook doneren ze 100.000 pond (117.000 euro) voor de oprichting van een instituut in Guyana dat onderzoek gaat doen naar de geschiedenis van slaafgemaakten, aldus The Observer.

William Gladstone (1809-1894) was in de tweede helft van de negentiende eeuw vier keer minister van Financiën en vier keer minister-president. Dat had hij mede te danken aan het fortuin dat zijn vader, John Gladstone, aan de slavernij overhield.

Dankzij dat fortuin kon William onderwijs volgen aan de elite-kostschool Eton College en de Universiteit van Oxford en zich volledig op de politiek storten. In zijn jonge jaren wierp hij zich op als verdediger van slavernij.

Schatrijk

John Gladstone dankte zijn fortuin aan het bezit van plantages in Guyana en Jamaica en de slaafgemaakten die daar voor hem moesten werken. In 1823 brak op een van zijn plantages in Guyana een opstand uit waarbij 13.000 slaafgemaakten zich aansloten.