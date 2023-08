Gauff (19) titelfavoriete voor US Open na tweede toernooizege in drie weken

De jonge tennisster verkeert nu in de vorm van haar leven. Zo won ze twee weken geleden een titel in Washington. Gauff maakte ook in het sterk bezette Cincinnati indruk met een zege in de halve finales op Iga Swiatek, de mondiale nummer één en Roland Garros-kampioene uit Polen.

Gauff had in de eindstrijd tegen de gevarieerd spelende Muchová, in juni finaliste op Roland Garros, nog even moeite om het karwei af te maken. Ze miste op 5-2 in de tweede set drie wedstrijdpunten en zag de Tsjechische terugkomen van 5-2 tot 5-4.

Bertens

De tiener sloeg daarna op het vierde wedstrijdpunt alsnog toe en vierde haar vijfde WTA-titel met twee enorme vreugdesprongen. Gauff speelde in Cincinnati, vijf jaar geleden nog door Kiki Bertens gewonnen, haar zesde eindstrijd op het hoogste niveau.

Gauff is door haar goede prestaties een van de grote favorieten voor de titel op de US Open, die op maandag 28 augustus beginnen in New York.