FC Barcelona komt door twee late goals met de schrik vrij tegen Cadiz: 2-0

Landskampioen FC Barcelona leek in de Spaanse competitie opnieuw tegen puntenverlies aan te lopen, maar acht minuten voor tijd zorgde Pedri tegen Cadiz voor de verlossing. In blessuretijd bepaalde invaller Ferran Torres de eindstand: 2-0.

Voor Barcelona was het gezien de locatie sowieso een gedenkwaardige avond. Het in 1957 in gebruik genomen Camp Nou ondergaat namelijk een renovatie, waardoor er voor langere tijd wordt uitgeweken naar het Olympisch Stadion in de wijk Montjuïc.

Xavi geschorst, De Jong man van de wedstrijd

Voor rust was er echter weinig reden tot juichen voor de ploeg van de geschorste trainer Xavi, die vorige week tegen Getafe (0-0) een rode kaart kreeg na aanmerkingen op de leiding en dus niet langs de lijn stond.

Barcelona, met Frenkie de Jong in de basis en gekozen tot man van de wedstrijd, kreeg wel een aantal kansen, maar onder anderen Lamine Yamal, vervanger van de geschorste Raphinha, vond Cadiz-keeper Jeremías Ledesma op zijn weg.