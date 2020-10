Atleten Cheptegei en Gidey verpulveren wereldrecords tijdens recordwedstrijd

De Oegandese Joshua Cheptegei heeft woensdagavond het wereldrecord op de 10.000 meter verbroken. Cheptegei, al wereldrecordhouder op de vijf en de vijftien kilometer op de weg, liep een verbluffende tijd van 26.11,05.

Daarmee verbrak Cheptegei, getraind door de Nederlander Addy de Ruiter, het wereldrecord van Kenenisa Bekele uit 2005 met zes seconden.

Veertien minuten en zes seconden

Ook op de vijf kilometer voor vrouwen werd het wereldrecord aangescherpt. De Ethiopische Letesenbet Gidey liep een toptijd van veertien minuten en zes seconden, waarmee ze bijna vijf seconden sneller was dan de oude recordtijd die haar landgenote Tirunesh Dibaba in 2008 in Oslo liep.