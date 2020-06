Stones willen hun werk niet meer horen in Trump-campagne

De Rolling Stones dreigen met een rechtszaak tegen president Trump. Ze zijn het zat dat de Trump-campagne muziek van de band draait, ondanks meerdere verzoeken om daarmee te stoppen.

Volgens de Stones, en een organisatie die zich bezighoudt met muziekrechten, is er geen toestemming om de muziek te draaien en is het daarmee illegaal.

Het is niet voor het eerst dat de band zich beklaagt over het gebruik van zijn nummers. In 2016 gebruikte Trump het Stones-nummer You Can't Always Get What You Want veelvuldig, en bij de recente campagnebijeenkomst in Tulsa (Oklahoma) klonk de klassieker opnieuw: