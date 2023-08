Volleybalsters trekken goede vorm op EK door met overwinning tegen Estland

De Nederlandse volleybalsters hebben bij het Europees kampioenschap in Estland hun goede vorm doorgetrokken. De formatie van de Duitse bondscoach Felix Koslowski versloeg het gastland in Tallinn met 3-0 (25-8, 27-25, 25-19). Oranje is na eerdere zeges op Slowakije en Spanje nog zonder nederlaag in groep D. Nederland speelt op dinsdag om 16.00 uur zijn vierde groepsduel tegen Frankrijk, dat eveneens zijn eerste drie wedstrijden won, en een dag later is Finland de tegenstander.

EK in vier landen Het EK volleybal wordt dit jaar georganiseerd in Estland, Duitsland, België en Italië. Het toernooi gaat na de groepsfase verder in Italië en België. De halve finales, de strijd om de derde plaats en de finale worden in België gespeeld. Op het EK kan Oranje punten verdienen voor de wereldranglijst, wat ook van belang is voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Naast een olympisch kwalificatietoernooi in september kunnen landen ook op basis van hun positie op de wereldranglijst een ticket bemachtigen. Die balans wordt in juni 2024 opgemaakt.