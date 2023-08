Lyles houdt wereldtitel 100 meter in Amerikaans bezit, Cheptegei wint 10.000 meter

Noah Lyles heeft de Verenigde Staten voor de twaalfde keer aan de wereldtitel geholpen op de 100 meter. De Amerikaanse atleet veroverde zondagavond goud bij de WK in Boedapest in 9,83 seconden. Lyles is de opvolger van Fred Kerley, die in de halve finales werd uitgeschakeld.

De 26-jarige Lyles, die eerder op de avond al de snelste was in de halve finales, bleef in een spannende race Letsile Tebogo uit Botswana en de Brit Zharnel Hughes voor. De nummers twee en drie noteerden allebei 9,88 seconden, maar in duizendste van een seconde was Tebogo sneller. Het verschil was 0,001 seconde.

Een jaar geleden stonden er in Eugene bij de WK voor eigen publiek drie Amerikanen op het podium van de 100 meter. Kerley was daar de beste, maar die kon zijn favorietenrol in Boedapest niet waarmaken. Hij sneuvelde in de halve finales, net als de Nederlander Raphael Bouju die naast hem liep. Kerley finishte als derde in zijn race (10,02) en dat bleek niet voldoende om verder te mogen.