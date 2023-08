AZ koploper eredivisie met volle buit, net als PSV, Twente en Heerenveen

Met al vier zeges op zak (twee keer voorronde Conference League, twee keer eredivisie) en de koppositie in de eredivisie kan AZ zich gaan opmaken voor de confrontatie donderdag met het Noorse SK Brann in de play-offs van de Conference League.

Evenals PSV zaterdag tegen Vitesse in Arnhem (1-3) moesten de Alkmaarders na een 1-0 achterstand bij rust in de tweede helft orde op zaken stellen.

In navolging van PSV, FC Twente en sc Heerenveen heeft ook AZ zijn eerste twee duels van het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen. Op bezoek bij RKC Waalwijk won de ploeg van Pascal Jansen met 3-1.

Dani de Wit maakte in het Alkmaarse strafschopgebied hands na een schot van RKC-aanvaller Denilho Cleonise en de bal ging op de stip. Michiel Kramer schoot de penalty hard binnen en vierde de goal met een obsceen gebaar richting het vak met de AZ-fans, die Kramer daarvoor klaarblijkelijk hadden uitgedaagd.

AZ speelde een zwakke eerste helft in Waalwijk, maar kreeg wel enkele mogelijkheden. Na een hoekschop van Yukinari Sugawara ging de bal via de rug van RKC'er Yassin Oukili tegen de lat. Ondanks het overwicht van de bezoekers kwam de thuisploeg op voorsprong.

Pantelis Hatzidiakos, die concrete interesse geniet van het Italiaanse Cagliari, stond gewoon in de basis en droeg bij absentie van de geblesseerde Jordy Clasie de aanvoerdersband. Kenzo Goudmijn mocht voor het eerst starten en nam de plek van Clasie op het middenveld over.

Na rust lachte AZ het laatst. Net als PSV-coach Peter Bosz zaterdag in Arnhem nam AZ-trainer Jansen in de rust maatregelen en bracht hij Mayckel Lahdo en Ernest Poku in de ploeg voor Jens Odgaard en Ruben van Bommel, de smaakmaker van de afgelopen duels.

Comeback na rust

Met de frisse krachten volgde een ommekeer en kwam RKC er niet aan te pas. Een fout van RKC leidde de gelijkmaker van AZ in. Juriën Gaari verspeelde de bal, Poku onderschepte en Pavlidis schoot via Dario van den Buijs de 1-1 binnen. Twee minuten na die goal schoot De Wit, de veroorzaker van de penalty, de 2-1 binnen.

Na een nieuwe fout van Gaari was het in de 79ste minuut weer Poku die profiteerde en de invaller stelde Pavlidis in staat zijn tweede goal te maken. Daarmee stelde de Griek de Alkmaarse zege veilig.

Kijk hieronder naar de reacties van AZ-invaller Ernest Poku en AZ-coach Pascal Jansen.