Chelsea lijdt nederlaag in stadsderby tegen West Ham, waar Alvarez debuteert

Bij Chelsea bleef Ian Maatsen , die vrijdag werd opgenomen in de voorselectie van Oranje, de hele wedstrijd op de bank zitten. Voormalig PSV'er Noni Madueke viel in de 75ste minuut in.

Chelsea heeft ook zijn tweede wedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen niet weten te winnen. Na de remise tegen Liverpool (1-1) vorige week was stadgenoot West Ham United zondag in eigen huis te sterk voor de bezoekers uit West-Londen: 3-1.

West Ham beleefde een droomstart. Verdediger Nayef Aguerd kopte na zeven minuten raak uit een corner. Twintig minuten later zorgde Carney Chukwuemeka voor de gelijkmaker. Het Britse talent, dat later geblesseerd uitviel, maakte in het strafschopgebied een actie naar binnen en schot de bal fraai in de hoek.

Uitgelezen kans

Chelsea kreeg vlak voor rust de uitgelezen kans om op voorsprong te komen, maar liet die mogelijkheid onbenut. Een penalty van Enzo Fernandez werd gekeerd door West Ham-keeper Alphonse Areola.

Waar de ploeg van Mauricio Pochettino voor rust niet op voorsprong kwam, deed West Ham dat acht minuten na de pauze wel. Wederom door een mooie goal. Michail Antonio hield de bal goed bij zich en schoot de bal strak in de verre hoek.