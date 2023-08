Duitser komt om bij motorongeluk op race-evenement in Eenrum

Bij een crash met een motor met zijspan in Eenrum (Groningen) is vanmiddag een 37-jarige Duitser om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde tijdens een grasbaanrace, een motorsportevenement waarbij op een ovale baan van gras wordt gereden.

De verongelukte man zat als bijrijder, in de motorsport bakkenist genoemd, in de zijspan. De motor vloog uit de bocht en knalde tegen de boarding. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De politie vraagt toeschouwers die beelden hebben gemaakt zich te melden.

De 46-jarige bestuurder van de motor, eveneens een Duitser, raakte zwaargewond. Hij ligt in het ziekenhuis.

Evenement afgelast

Bij het evenement Masters of Sidecars waren ongeveer 2000 toeschouwers aanwezig, schrijft RTV Noord. Onbekend is hoeveel van hen het ongeluk zagen gebeuren. De organisatie legde het evenement meteen stil en vroeg alle aanwezigen naar huis te gaan.

Het is niet voor het eerst dat er in Eenrum gewonden zijn gevallen bij de zijspanraces. Zo werden vorig jaar drie coureurs naar het ziekenhuis gebracht.