Handbiker De Vries verrast met goud op slotdag Europese Para Kampioenschappen

In het begin van de wedstrijd van 63 kilometer (over twaalf rondes) om de Willem Alexander-roeibaan in Zevenhuizen ging het al bijna mis met de handbike van De Vries. Hij kwam vast te zitten tussen twee Italianen en meteen kon hij niet meer lekker schakelen.

De Vries liep een lichte achterstand op en knokte zich toch weer terug in de groep met favorieten. Die bleef tot de laatste ronde bij elkaar en het werd sprinten op de laatste 300 meter. Een laatste aanval van Vergnaud werd gepareerd door Valize, waarna De Vries net iets meer in huis had op de laatste meters dan zijn teamgenoot.

Primeur

En zo pakte De Vries na drie wereldtitels (in 2017, 2018 en 2019) en heel veel tweede en derde plaatsen zijn eerste Europese gouden medaille. En dat nadat hij eind 2021 serieus had overwogen te stoppen met topsport.

"Ik had er niet echt lol meer in. Ik zag niet meer in of en hoe ik dingen nog beter of anders kon gaan doen. Maar dat is mij met een aantal aanpassingen en een nieuwe coach gelukt", aldus een dolgelukkige De Vries. Over ruim een jaar zijn de Paralympische Spelen in Parijs en daar hoopt De Vries bij te zijn en dan ook nog één keer mee te doen om de medailles.

Medaillespiegel

Met het goud en zilver van De Vries en Valize, en eerder op de dag brons van Jenette Jansen bij de vrouwen, eindigt Nederland bovenaan in het medailleklassement van deze eerste Europese Para Kampioenschappen.

Er werden veertien gouden, vijf zilveren en vier bronzen medailles behaald door de Oranje atleten.