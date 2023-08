Ecuador kiest niet alleen president, maar kan ook olieboringen in de Amazone stoppen

Na een campagne die in het teken stond van de moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio, gaan miljoenen Ecuadoranen vandaag gespannen naar de stembus. Behalve voor een nieuwe president, stemmen ze over het boren naar olie in het Amazonegebied.

De uitkomst van het bindende referendum bepaalt of er gestopt wordt met het boren naar olie in het Yasuní National Park in het Ecuadoraanse deel van de Amazone, wat soortenrijkheid betreft een van de meest diverse plekken op aarde. Het park beslaat ongeveer een miljoen hectare.

In het beschermde gebied wonen de Waorani, Tagaeri en de Taromenani. Het zijn de laatste door Ecuador erkende inheemse stammen. Ze leven daar vrijwillig geïsoleerd van de rest van de samenleving.

55.000 vaten per dag

De strijd om het gebied duurt al jaren en begon in 2007. Toen vroeg toenmalig president Correa van Ecuador de wereld om 3,6 miljard dollar. Voor die prijs zou hij de olie in het Amazonegebied in de grond laten. De olie in de bodem is naar verluidt meer dan 7 miljard dollar waard.

De donaties vielen tegen - Correa haalde slechts dertien miljoen op - en het boren naar het 'zwarte goud' in Yasuní begon in 2016 alsnog.

Het Zuid-Amerikaanse land is zwaar afhankelijk van het geld dat wordt verdiend met het boren naar olie. Momenteel worden er meer dan 55.000 vaten olie per dag gewonnen, wat bij de huidige olieprijs zo'n 1,5 miljard euro oplevert.

Toekomst veiligstellen

De inheemse stammen proberen het boren naar olie in hun leefgebied al jaren te stoppen. Toen het boren begon, kwam de activistische beweging Yasunidos op. Die beweging verzamelde meer dan 750.000 handtekeningen om dit referendum voor elkaar te krijgen. Het hooggerechtshof in Ecuador bepaalde uiteindelijk dat de stemming mocht plaatsvinden.

Nemonte Nenquimo, een bekende Waorani-leider en activiste, zei tegen The Guardian dat het referendum de Ecuadoranen een unieke kans biedt. "Wij kunnen de loop van de geschiedenis veranderen door nu ja te zeggen. We kunnen allemaal Moeder Aarde verdedigen en onze toekomst veiligstellen", zei Nenquimo. "We hoeven alleen maar naar de feiten te kijken en te zien dat olie armoede, vervuiling en dood veroorzaakt."