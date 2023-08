Slot na nieuwe domper Feyenoord: 'Valse start van het seizoen? Uiteraard'

Slot baalt, maar raakt logischerwijs niet in paniek. "Volgens mij hebben onze supporters weer kunnen zien dat het elftal nooit opgeeft. Dat we beter kunnen en moeten hoef je mij niet te vertellen, maar de jongens geven in ieder geval nooit op."

Slot ging ook nog even in op de nieuwe blessure van doelman Justin Bijlow, die door een breuk in de pols van zijn linkerhand meerdere weken is uitgeschakeld. "Het is vooral heel sneu en vervelend voor Justin. Of we nu de markt opgaan? Dat is iets wat we de komende dagen moeten bespreken."

Aanwinsten?

Een naam die daarbij valt, is die van Nick Olij. De keeper van Sparta houdt alle opties open. De komst van Luka Ivanusec van Dinamo Zagreb lijkt op dit moment aannemelijker.

"Hij is een van de spelers waarin we geïnteresseerd zijn", aldus Slot. "Het is echter niet zo dat we onbeperkt geld uit kunnen geven. We hebben een bepaald potje voor transfers."