Meerkampster Vetter knokt zich op WK naar brons, Laros stunt met finaleplaats

Anouk Vetter heeft de Nederlandse atletiekploeg de eerste medaille bij de wereldkampioenschappen in Boedapest bezorgd. De meerkampster veroverde na een wisselvallig optreden over twee dagen brons op de zevenkamp. De wereldtitel ging met 6.740 punten naar de Britse Katarina Johnson-Thompson. Met 20 punten minder veroverde de Amerikaanse favoriete Anna Hall zilver. Vetter, tweede op de Olympische Spelen in Tokio en vorig jaar ook tweede bij de WK, eindigde op 6.501 punten. Laros verrast, Hassan na val weer bij de les Niels Laros verraste met een finaleplaats op de sterk bezette 1.500 meter. Hij is de derde Nederlander na Han Kulker en Gert-Jan Liefers die dat op een WK lukt. Met 3.32,74 is hij ook de bezitter van het Nederlands record. En hij voldeed met zijn record aan de limiet voor de Olympische Spelen in Parijs. Sifan Hassan lukte het de finale van de 1.500 meter te bereiken. Na haar bizarre val de avond eerder op de 10.000 meter, die haar een medaille en wellicht wereldtitel kostte, liep ze op een scherpe manier naar de derde plaats. Sprinter Raphael Bouju lukte het niet een finaleplaats op de 100 meter af te dwingen. Hij finishte in zijn race in de halve finales als vijfde in een matige tijd: 10,20. Bekijk hieronder de races en reacties van Niels Laros, Sifan Hassan en Raphael Bouju.

Hassans rechterelleboog was verbonden en ook de knieën hadden schade opgelopen. "Ik had overal pijn, twijfelde of ik moest lopen, maar volgens de dokter was het niet gevaarlijk." Dinsdag mag ze opnieuw proberen een medaille te veroveren. Naast Vetter telde Nederland nog twee deelneemsters aan de meerkamp. Emma Oosterwegel, die twee jaar geleden olympisch brons veroverde, eindigde als vijfde met 6.464 punten. WK-debutante Sofie Dokter sloot haar toernooi op de elfde plaats af met 6.192 punten. Uithaal bij speerwerpen Vetter had een wisselvallig toernooi. Op de eerste dag was het in haar ogen allemaal net niet. Een goed optreden bij het kogelstoten hield haar medaillekansen nog wel een beetje overeind. Ze begon als zevende aan de slotdag, maar de start zondagmorgen was niet goed. Na twee ongeldige pogingen bij het verspringen stond de druk er vol op. In haar laatste poging koos ze voor zekerheid, sprong ze al af ruim voor de afzetbalk en zette ze een afstand van 5,99 meter neer. "Het verspringen heb ik verprutst", zei ze later. Haar medaillekansen leken weg, maar de Europese kampioene van 2016 toonde karakter. Bij het speerwerpen, het voorlaatste en haar favoriete onderdeel, haalde ze enorm uit. Met de speer die na 59,57 meter landde, maakte ze haar grote afstand op de top van het klassement nagenoeg in een keer goed. "Ik had al geen rekening meer gehouden met een medaille", zei ze voor de afsluitende 800 meter.

De titel was nog in zicht, maar Vetter was van de top-3 de minste loopster. Anna Hall deed een verwoede poging de ervaren Britse Johnson-Thompson nog van de eerste plaats te verdringen. De Amerikaanse liep snel, maar Johnson-Thompson hield stand. De Britse was al eens wereldkampioene in 2019, maar kende daarna veel blessureleed. Vetter knokte achter in het veld voor haar brons. Concurrente Xénia Kriszán bleef, aangemoedigd door eigen publiek, op 22 punten van de Nederlandse recordhoudster steken.