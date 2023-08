Hockeysters winnen ook tweede groepswedstrijd op EK in Duitsland

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben bij de EK in Duitsland ook hun tweede groepswedstrijd gewonnen. De ploeg van bondscoach Paul van Ass was in Mönchengladbach met 2-0 te sterk voor België.

België is de nummer vijf van de wereldranglijst en is voor Oranje, de mondiale nummer één, al lang geen makkelijke opponent meer. De ploeg van bondscoach Paul van Ass begon sterk, maar zeker in de tweede periode kreeg keepster Josine Koning genoeg te doen.

De beste kansen waren wel voor Oranje. Freeke Moes scoorde net niet, maar Felice Albers wel. Zij joeg de bal hard in de verre hoek.

Na rust wist Nederland, op een backhand van Xan De Waard na, weinig te creëren, maar dat lukte België ook niet. Frédérique Matla maakte in de slotfase met een beetje mazzel nog wel de 2-0 uit een strafcorner.

Dinsdag tegen Italië

Titelhouder Oranje begon het toernooi zaterdag met een 5-1 overwinning op Spanje. De hockeysters spelen dinsdag om 14.45 uur tegen Italië hun derde en laatste groepswedstrijd. De nummers één en twee plaatsen zich voor de halve finales.

De Nederlandse mannen openden zaterdag de EK met een 6-0 zege op Frankrijk. Zij komen op maandag om 17.15 uur weer in actie tegen Wales.