Hockeysters winnen ook tweede groepswedstrijd bij EK: 2-0 tegen België

Beelden van de groepswedstrijd tussen de hockeysters van Nederland en België bij de EK in Duitsland. - NOS

België is de nummer vijf van de wereldranglijst en is voor Oranje, de mondiale nummer één, al lang geen makkelijke opponent meer. De ploeg van Van Ass begon sterk, maar zeker in de tweede periode kreeg keepster Josine Koning genoeg te doen.

De beste kansen waren wel voor Oranje. Freeke Moes scoorde net niet, maar Felice Albers wel. Zij joeg de bal hard in de verre hoek.

Na rust wist Nederland, op een backhand van Xan de Waard na, weinig te creëren, maar dat lukte België ook niet. Frédérique Matla maakte in de slotfase met een beetje mazzel nog wel de 2-0 uit een strafcorner.