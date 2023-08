Geen medaille Bouwmeester op voor Nederland succesvol WK: 'Verlies van mezelf'

Marit Bouwmeester is er bij de WK zeilen in Scheveningen nog niet in geslaagd een startbewijs voor de Olympische Spelen in Parijs te verdienen. De 35-jarige zeilster eindigde in de Ilca 6-klasse (de voormalige laser radial-klasse) als vierde. Een plaats bij de beste drie was nodig voor kwalificatie. Daarmee eindigt voor Nederland de WK zeilen met twee keer goud (windfoiler Luc van Opzeeland en Bart Lambriex/Floris van de Werken in de 49er) en een keer zilver (Odile van Aanholt en Annette Duetz in de 49er FX). Nederland bovenaan medailleklassement Nederland finisht met deze score bovenaan in het medailleklassement. "Het zegt wel iets hoe we ervoor staan ten opzichte van andere landen, zoals powerhouses Frankrijk en Groot-Brittannië", stelde bondscoach Arnoud Hummel van de zeilers tevreden vast.

Een reactie van bondscoach Arnoud Hummel van de Nederlandse zeilers op de slotdag van de WK in Scheveningen. - NOS

Bouwmeester begon als nummer vier in het klassement aan de medalrace. De viervoudig wereldkampioene zat in de slotfase van de race in kansrijke positie, maar kon deze bij het keerpunt bij de laatste boei niet vasthouden. Ze kwam als vijfde over de finish. Die positie was voor Bouwmeester niet toereikend om in het eindklassement naar het podium op te schuiven. Het goud was voor de Hongaarse Maria Erdi. Laten liggen "Ik heb het echt zelf laten liggen op dit WK. Ik heb van mezelf verloren", baalde Bouwmeester na afloop. "De medalrace liet eigenlijk zien hoe het de hele week ging: proberen kansen te creëren, maar telkens was het net niet."

Een reactie van zeilers Marit Bouwmeester en Duko Bos op de slotdag van de WK in Scheveningen. - NOS

Bouwmeester had al een halve olympische nominatie op zak na haar zege in een testevent in Marseille, maar moest in Scheveningen een medaille veroveren voor olympische kwalificatie. Nu moet Bouwmeester volgend jaar januari starten bij de WK in Argentinië om het olympische ticket veilig te stellen. Ze had deze kwalificatieroute liever vermeden om gerichter te kunnen trainen en om minder lang van huis te moeten zijn. Bouwmeester heeft een dochter van één jaar. "Het is wat het is", zei Bouwmeester over de extra inspanningen die haar te wachten staan. "De missie blijft zeker staan, al had ik het graag anders gezien." Zevende plaats Bos Duko Bos eindigde bij de mannen in de Ilca 7-klasse als zevende in het eindklassement. De 28-jarige Nederlander had in de afsluitende medalrace geen zicht meer op het podium.

Duko Bos - ANP