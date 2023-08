Bouwmeester nog niet zeker van Spelen na vierde plaats in Ilca 6-klasse

Bouwmeester begon als nummer vier in het klassement aan de medalrace. De viervoudig wereldkampioene zat in de slotfase van de race in kansrijke positie, maar kon dit bij het keerpunt bij de laatste boei niet vasthouden. Ze kwam als vijfde over de finish.

Die positie was voor Bouwmeester niet toereikend om in het eindklassement naar het podium op te schuiven. Het goud was voor de Hongaarse Maria Erdi.

Bouwmeester had al een halve olympische nominatie op zak na haar zege in het testevent in Marseille, maar moest in Scheveningen een medaille veroveren voor olympische kwalificatie.

Nu moet Bouwmeester volgend jaar januari starten bij de WK in Argentinië om het olympische ticket veilig te stellen. Ze had deze kwalificatieroute liever vermeden om gerichter te kunnen trainen en om minder lang van huis te moeten zijn. Bouwmeester heeft een dochter van één jaar.

Bos bezorgt Nederland olympisch ticket

Duko Bos eindigde bij de mannen, die in de Ilca 7-klasse uitkomt, als zevende in het eindklassement. De 28-jarige Nederlander had in de afsluitende medalrace geen zicht meer op het podium.

Bos heeft met zijn klassering voor Nederland wel een ticket veiliggesteld voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Nederland mag per klasse één zeiler afvaardigen.

De Australiër Matt Wearn pakte de wereldtitel. Hij bleef de Brit Micky Beckett en de Nieuw-Zeelander George Gautrey voor.