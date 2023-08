Jongen (15) aangehouden na bedreiging en mishandeling in Renesse

In het uitgaansgebied van Renesse is vannacht een 15-jarige jongen aangehouden. Volgens de politie had de jongen een horecabaas geslagen en een agent bedreigd met een mes. Bovendien bleek hij onder voorwaarden vrij te zijn.

Agenten hoorden rond 01.30 uur rumoer op straat. Toen ze een kijkje gingen nemen, zagen ze dat een groepje jongeren overlast veroorzaakte. "Een van de jongeren viel meteen op omdat hij aan het schreeuwen was", zegt de politie.

Uit onderzoek bleek dat de 15-jarige jongen uit Oosterland even daarvoor betrokken was geweest bij een opstootje op een terras van een horecagelegenheid. Een beveiliger wilde hem van het terras verwijderen, maar de jongen weigerde dit en probeerde de beveiliger te slaan. Ook kreeg de eigenaar van de zaak klappen, schrijft Omroep Zeeland.

Toen toezichthouders erop afgingen, probeerde de jongen volgens de politie een handhaver te slaan en te schoppen. Hun auto raakte daardoor beschadigd.

Niet aan de afspraken gehouden

Verder werd duidelijk dat de jongen onder voorwaarden vrij was. Dit betekent dat hij verdacht wordt van een strafbaar feit of een voorwaardelijke straf heeft gekregen, maar niet in de cel hoeft te blijven mits hij zich aan een aantal afspraken houdt.

Volgens de politie bleek hij zich niet aan die afspraken te hebben gehouden, waarna hij werd meegenomen naar het politiebureau. Ook tijdens de aanhouding verzette de jongen zich en probeerde hij een agent met een mes te steken.

Met behulp van een toezichthouder van de gemeente konden de agenten hem uiteindelijk overmeesteren. De jongen zit vast in de cel voor onderzoek en verhoor. Zowel de horecabaas als de agent heeft aangifte gedaan.