Na tweede verloren WK-finale berust Wiegman: 'Spanje over hele WK de beste ploeg'

De Engelsen gaven daarna alles. Maar in de buurt van de Spaanse goal komen lukte maar niet. En als ze de bal weggaven, was het een hels karwei om die weer terug te veroveren.

Natuurlijk deed het Sarina Wiegman pijn. De succescoach uit Den Haag verloor met Engeland haar tweede WK-finale, nadat haar in 2019 al overkwam met het Nederlands elftal. Maar de kracht van wereldkampioen Spanje, met het onstuitbare positiespel, dwong ook bij Wiegman respect af. "Ze waren over het hele toernooi gewoon de beste."

In de rust speelde Wiegman met een tactische ingreep haar belangrijkste troefkaart. Ze schakelde van 3-5-2 naar een ouderwets 4-3-3. Dat ging ten koste van Alessia Russo en Rachel Daly, toch belangrijke pionnen in het Engelse succes op dit WK.

"Ik zag dat het ons in de eerste helft niet lukte om druk te zetten op Spanje", verklaarde Wiegman haar omzetting. "Dat lukte na de rust beter, maar we scoorden niet en verloren toen het momentum."

De sterkste fase van The Lionesses was inderdaad kort na de pauze, toen de 1-1 een paar keer dichtbij was. Ook na een gemiste penalty van Jennifer Hermoso leefde Engeland even op.