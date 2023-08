Zevenkampster Vetter ineens op medaillekoers na enorme uithaal met speer

Er lonkt iets moois voor meerkampster Anouk Vetter bij de WK atletiek in Boedapest. Een geweldige uithaal met de speer, het zesde onderdeel van de zevenkamp, bracht de Nederlandse recordhoudster in de top van het klassement. Met een afstand van 59,57 meter haalde Vetter 1046 punten binnen. De uithaal bracht haar op de tweede plaats in het tussenklassement op 26 punten van de Britse Katarina Johnson-Thompson. Wisselvallig Vetter is bij de WK met een wisselvallige zevenkamp bezig. Op de eerste dag liep niet alles naar wens, maar knokte de nummer twee van de Olympische Spelen van Tokio zich terug in de wedstrijd bij het kogelstoten. Met 15,72 meter maakte ze veel punten goed op de toppers uit het klassement. Maar het was het allemaal net niet, gaf ze zaterdagavond aan. Na de eerste dag bezette Vetter, die vorig jaar bij de WK ook tweede werd, de zevende plaats. Op dat moment wist ze dat ze op de tweede dag een uitschieter nodig had om nog in de top van het klassement te eindigen.

Anouk Vetter haalt flink uit bij het onderdeel speerwerpen en doet met nog één onderdeel te gaan weer helemaal mee bij de zevenkamp op het WK atletiek. - NOS

Die uitschieter kwam er zondag niet bij het verspringen, waarmee de dag werd geopend. Na twee foutsprongen moest ze bij de derde poging voor zekerheid kiezen om in elk geval een geldig resultaat achter haar naam te krijgen. Ze nam genoegen met een afstand van 5,99 meter, terwijl ze veel verder kan. Uit zekerheid sprong ze al ver voor de balk, zodat de sprong in elk geval geldig was. "Ik heb daar dertig centimeter weggegooid. Dat verpruts ik zo grof." Na dat mislukte vijfde onderdeel voelde het voor Vetter alsof ze niet meer meedeed om de medailles. Maar zoals zo vaak kon de meerkampster, die op de laatste grote titeltoernooien steeds de nu afwezige Belgische wereldrecordhoudster Nafissatou Thiam moest laten voorgaan, terugvallen op de speer. Echte specialiteit Dat zesde onderdeel is de specialiteit van de Nederlandse. En ook in Boedapest bracht het onderdeel Vetter helemaal terug in de wedstrijd. Met 59,57 meter verpletterde ze de concurrentie.

Meerkampster Anouk Vetter is zelf ook verbaasd: ze doet na een geweldige uithaal bij het speerwerpen weer helemaal mee om de medailles op de WK atletiek. 'Had dit helemaal uitgesloten' - NOS

Johnson-Thompson bleef met haar poging van 46,14 meter (785 punten) nog net aan de leiding. De Amerikaanse Anna Hall, de titelfavoriete, kreeg de speer in haar laatste poging nog in de 40 meter (44,88 meter en 761 punten) maar zag Vetter wel passeren in het klassement. "Mijn eerste reactie na het speerwerpen was: het is geen 60 meter. Dat wilde ik zo graag. Het is wel fijn dat ik onderdelen heb waar ik op kan terugvallen. Ik had al geaccepteerd dat succes helemaal uitgesloten was. Ik baalde zo na het verspringen. Ik heb nu niets meer te verliezen." Dat laatste klopt. Er lonkt zelfs nog een wereldtitel voor de Europees kampioene van 2016.