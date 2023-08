Rutte bevestigt levering F-16's aan Oekraïne, Zelensky verwacht er 42

Demissionair premier Rutte heeft op een persconferentie met president Zelensky bevestigd dat Nederland en Denemarken F-16-jachtvliegtuigen gaan leveren aan Oekraïne. Nederland heeft momenteel 42 van deze straaljagers, maar het is nog onduidelijk hoeveel er daarvan naar Kyiv zullen gaan.

"Van de 42 F-16's hebben we er enkele nodig voor trainingen in Denemarken en later in Roemenië", sprak Rutte. "Natuurlijk kijken we of we alle resterende gevechtsvliegtuigen kunnen leveren of dat er nog dingen gedaan moeten worden om ze klaar te maken. Dus het exacte aantal kan ik nog niet geven."

Zelensky gaat ervan uit dat Nederland wel degelijk alle toestellen uit de vloot zal leveren. Op X markeert hij het akkoord tussen Nederland en Oekraïne. "42 straaljagers. En dat is pas het begin. Bedankt, Nederland!" Een woordvoerder van het ministerie van Defensie wil tegenover de NOS nog geen exacte aantallen noemen.

Dit zijn de belangrijkste momenten uit de persconferentie van Rutte en Zelensky: