Rutte bevestigt levering F-16's aan Oekraïne, aantal nog onduidelijk

Demissionair premier Rutte heeft op een persconferentie met president Zelensky bevestigd dat Nederland en Denemarken F-16-jachtvliegtuigen gaan leveren aan Oekraïne. Nederland heeft momenteel 42 van deze straaljagers, maar het is nog onduidelijk hoeveel er daarvan naar Kyiv zullen gaan.

Vrijdag werd al bekend dat de Verenigde Staten groen licht hadden gegeven voor de levering van de Amerikaanse toestellen. Zelensky is vandaag op bezoek in Nederland. Hij en Rutte hielden vanmiddag een persconferentie in Eindhoven. Ook kreeg Zelensky een rondleiding langs F-16's op de luchtmachtbasis.

Het duurt sowieso nog vele maanden voordat de toestellen inzetbaar zijn. De piloten moeten een uitgebreide training doorlopen. Met de taaltraining is inmiddels begonnen, zei Rutte. De volgende stap is militaire training in Denemarken.

"Zodra aan alle voorwaarden is voldaan" kan volgens Rutte de levering van F-16's plaatsvinden. Daartoe behoort ook de logistieke voorbereiding. Eveneens moet nog duidelijk worden hoeveel toestellen Nederland straks kan missen en hoeveel werk het kost om ze gebruiksklaar te maken. Waarschijnlijk duurt het nog vele maanden voordat duidelijk is hoeveel F-16's naar Oekraïne gaan.

Bedankt Mark

Zelensky sprak dank uit voor de voortrekkersrol van Nederland binnen de groep NAVO-landen die straaljagers gaat sturen. "Deze F-16's zullen nieuwe motivatie en energie geven voor onze krijgers en burgers. Ik bedank jou, Mark, Nederland en de Nederlandse bevolking", zei hij naast premier Rutte.

De Oekraïense leider herhaalde zijn boodschap dat "elke granaat" helpt in de strijd tegen Rusland. Zelensky wees op de meest recente luchtaanval op Tsjernihiv, waar 148 mensen gewond raakte. "Vijftien van hen waren kinderen. Er waren zeven doden, onder wie een meisje van 6 jaar oud."