Milieuactivisten en fans boos over geplande F1-race Brazilië op nieuw circuit

Als het aan de organisatie van de Formule 1 ligt, wordt de Braziliaanse grand prix de komende jaren in Rio de Janeiro verreden. Een nieuw te bouwen circuit in de miljoenenstad stuit echter op verzet van milieuactivisten.

In een uitgelekte brief schrijft Formule 1-baas Chase Carey aan de gouverneur van Rio de Janeiro, Cláudio Castro, dat er een deal is met het bedrijf dat de race in de stad gaat organiseren. Het is nu alleen nog wachten op de benodigde vergunningen van de autoriteiten, aldus Carey.

Olympische Spelen

Die vergunningen komen er waarschijnlijk niet zomaar. Hoewel Carey in zijn brief geen specifieke locatie noemt, wordt al lange tijd gesproken over een fonkelnieuw circuit in Rio de Janeiro. Dat moet gebouwd worden in Deodoro, een wijk in het westen van de stad.

Het gaat om een voormalig militair terrein dat in 2016 ook is gebruikt voor de Olympische Spelen. Activisten vrezen dat daar duizenden bomen moeten worden gekapt om genoeg ruimte te maken voor het circuit.

Milieuactivisten zijn daar faliekant op tegen. Zij willen naar de rechter stappen als de vereiste vergunningen door de overheid verleend worden. Een lokale rechtbank heeft de bouw van het circuit eerder al verboden, totdat de aannemer over alle vergunningen beschikt. Met de hashtags #brasilsaysnotodeforestation en #saveinterlagos komen op sociale media ook (Braziliaanse) F1-fans in verweer tegen de verhuizing.

Hamilton: 'Niet nog meer schade aanrichten'

Die laatste hashtag verwijst naar Interlagos, het circuit in São Paulo waar de Grand Prix van Brazilië tot nu toe werd verreden. Het contract tussen de organisatie achter de Formule 1 en het circuit loopt dit jaar af.

Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton liet zich voorafgaand aan de race op Interlagos in 2019 ontvallen dat hij een verhuizing naar Rio de Janeiro niet ziet zitten. "Ik houd van Interlagos. Het kost een hoop geld om een nieuw circuit te bouwen. Terwijl we al een historisch circuit hebben. We hoeven niet nog meer regenwoud te kappen, meer schade aan te richten", zei hij toen.